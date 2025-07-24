Главную роль в продажах Apple сыграла новая серия iPhone 16 — на неё пришлось более половины всех поставок компании. Вот только бюджетная модель iPhone 16e, представленная в феврале, не вызвала большого интереса. Индийские покупатели раскритиковали её за наличие только одной камеры и нереализованные обещания в области искусственного интеллекта.

На индийском рынке по-прежнему лидируют китайские бренды и Samsung. Vivo заняла первое место с долей в 21% и ростом продаж на 31%. За ней следуют Samsung (16%), OPPO и Xiaomi (по 13%), а также realme (9%).

Canalys прогнозирует небольшой спад на рынке до конца года, так как потребители откладывают покупку новых телефонов до праздничных распродаж.