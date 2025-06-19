Больше половины покупателей iPhone обновляются из-за поломки старого смартфона, а не нововведений

Около 40% покупателей обновляются из-за медленной работы, трещин на экране, слабого аккумулятора и прочих проблем. Ещё 27% заменяют устройство, которое вовсе не включается, было потеряно или украдено.

Таким образом, более 2/3 всех продаж iPhone в США происходят из-за неисправностей, а не интереса к новым функциям. Лишь 13% пользователей сообщили, что купили iPhone из-за улучшений — камеры, дисплея или производительности.

Причём в эту долю входят и те, кто перешёл с Android ради iMessage или общей экосистемы Apple.

Исследование ставит под сомнение эффективность маркетинга Apple, нацеленного на продвижение технологий. Выходит, что большинство покупателей обновляются по необходимости, а не из-за желания «чего-то нового».