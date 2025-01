Samsung подтвердила выход оболочки One Ui 7 к концу первого квартала 2025 года

Ожидается, что это обновление привнесёт различные новые функции и улучшения интерфейса, включая панель Now Bar, обновлённые быстрые настройки, вертикальный ящик приложений и другие улучшения пользовательского опыта.

One UI 7 будет работать на базе Android 15. Бета-тестирование этого обновления уже идёт для устройств Galaxy S24. Samsung сообщила, что первая бета-версия One UI 7 была выпущена в два раза быстрее, чем One UI 6, что, вероятно, «говорит о том, что компания улучшила скорость работы над обновлением», отмечает портал PhoneArena. Также Samsung сообщила о работе над улучшением ИИ-функций на основе обратной связи пользователей.