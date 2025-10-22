Samsung перестала обновлять Galaxy S23 и некоторые другие модели до One UI 8

Изначально обновление предназначалось для серии Galaxy S23, однако в настоящее время загрузка для этих устройств недоступна. Аналогичные проблемы ранее возникали у пользователей Galaxy S22 и Galaxy S24, но позднее процесс для Galaxy S22 был частично возобновлён. Также затронуты бюджетная модель Galaxy M53 и складной Galaxy Z Fold SE, но сейчас, как говорят инсайдеры, на складных устройствах обновление снова доступно. При этом обновление закрыто для Galaxy S23 и S24

Samsung пока не прокомментировала причины приостановки и сроки возобновления обновлений. Специалисты предполагают, что это связано с необходимостью устранения ошибок, выявленных на ранних этапах распространения интерфейса.