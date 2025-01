Samsung раздаст стабильную версию One UI 7 сразу после презентации Galaxy S25

Как отмечается, One UI 7 привнесёт на устройства Galaxy множество новых функций и улучшений, включая все изменения, представленные в Android 15. Ожидается, что стабильная сборка One UI 7 будет выпущена вместе с запуском серии Galaxy S25. Эта линейка по умолчанию дебютирует с новым обновлением, модели линейки Galaxy S24 получат One UI 7 после мероприятия Galaxy Unpacked.

Samsung ещё не сообщила о точных сроках выпуска, но ожидается, что старые модели и раскладушки Samsung также получат обновление в ближайшие недели.