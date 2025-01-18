Samsung раздаст стабильную версию One UI 7 сразу после презентации Galaxy S25

Опубликовано 18 января 2025, 00:001 мин.
Samsung раздаст стабильную версию One UI 7 сразу после презентации Galaxy S25Тестирование завершено
Инсайдеры из Android Authority, сославшиеся на внутренние документы Samsung и сообщения компании тестерам, рассказали, что программу бета-тестирования оболочки One UI 7 на базе Android 15 для серий Galaxy S24 и S25 завершена. Ожидается, что стабильное обновление будет доступно сразу после мероприятия Galaxy Unpacked, которое состоится на следующей неделе, 22 января.
© Zac Kew-Denniss / Android Authority
Как отмечается, One UI 7 привнесёт на устройства Galaxy множество новых функций и улучшений, включая все изменения, представленные в Android 15. Ожидается, что стабильная сборка One UI 7 будет выпущена вместе с запуском серии Galaxy S25. Эта линейка по умолчанию дебютирует с новым обновлением, модели линейки Galaxy S24 получат One UI 7 после мероприятия Galaxy Unpacked.
Samsung ещё не сообщила о точных сроках выпуска, но ожидается, что старые модели и раскладушки Samsung также получат обновление в ближайшие недели.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков