Потому что дальше будет дороже: россияне кинулись скупать флагманские смартфоны

Согласно аналитикам МТС, с января по октябрь было продано 24,1 млн устройств на общую сумму 582 млрд рублей, что больше, чем в 2023 году на 0,5% в штуках и на 13% в деньгах. По сравнению с прошлым годом продажи смартфонов в ценовом сегменте 80-100 тысяч рублей увеличились на 96% в штуках и на 65% в деньгах. Всего было продано 539 тысяч таких устройств на сумму 48 млрд рублей. Самый популярный бренд смартфонов в этой категории — Apple.

На октябрь 2024 года в топ-3 смартфонов в указанной ценовой категории вошли Apple с долей 67%, Samsung — 25%, Xiaomi — 3%. На начало отчётного периода — январь 2024 года — доли Apple, Samsung и Xiaomi составляли 66%, 26% и 3% соответственно.

Лидером продаж среди моделей в сегменте от 80 до 100 тысяч рублей стал Apple iPhone 15 128 ГБ. В тройку лидеров также вошли Apple iPhone 15 256 ГБ и Samsung Galaxy S24 256 ГБ.

За отчётный период спрос на смартфоны вырос во всех ценовых категориях, кроме сегмента устройств стоимостью до 10 тысяч рублей. Отмечается, что продажи более доступных смартфонов сократились на 18% в штуках и на 11% в деньгах.