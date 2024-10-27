Появились снимки One UI 7 — фирменной оболочки Samsung

Обзорщик показал работу обновлённого интерфейса Samsung на флагмане Galaxy S24. «И, судя по тому, что мы видим, всё выглядит довольно хорошо, с обновлёнными иконками, виджетами, анимацией и многим другим», — отметили инсайдеры.

One UI 7 предложит разделённые Быстрые настройки и Панель уведомлений, в верхней части телефона также появился новый значок батареи. Sammy Fans отмечает, что новый значок меняет положение батареи на горизонтальное, а индикатор процентов заряда теперь находится внутри самого значка батареи.

Также появилась анимация, когда устройство подключено к сети и заряжается. Изменились и другие элементы пользовательского интерфейса.