Производитель «смартфонов от Трампа» начал торговать восстановленными iPhone

Как отмечается, компания экспериментировала с дизайном, но внезапно, без объяснения причин, перенесла запуск на неопределённый срок после, также отказавшись от лозунга «Сделано в Америке». Вместо этого Trump Mobile продаёт восстановленные модели iPhone 15, iPhone 14, Samsung Galaxy S24 и S23 по завышенным ценам.

Например, iPhone 15 стоит на $100 дороже, чем восстановленная версия в официальном магазине Apple. У Trump Mobile цены на восстановленные устройства выше, чем на платформах Swappa, eBay или Amazon.

По словам обозревателей, покупка у Apple безопаснее, так как устройства отремонтированы с использованием оригинальных запчастей и имеют годичную гарантию. Trump Mobile не предоставляет гарантий. Стоимость подписки на первый месяц включена в цену телефона, но детали неясны. Экономически выгодными являются только некоторые модели, например, iPhone 14.

Но никаких объяснений по поводу происходящего, равно как и о судьбе смартфона Т1 Trump Mobile та и не дала.