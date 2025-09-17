Телефоны
Опубликовано 17 сентября 2025, 16:13
1 мин.

Производитель «смартфонов от Трампа» начал торговать восстановленными iPhone

Пока ничего не понятно
Обозреватели портала Android Authority обратили внимание на то, что компания Trump Mobile, производитель «телефона от Трампа» T1, отменила ранее анонсированный выпуск устройств. К тому же Trump Mobile начала продавать восстановленные смартфоны Samsung и Apple, причём по завышенной цене.
© Trump Mobile

Как отмечается, компания экспериментировала с дизайном, но внезапно, без объяснения причин, перенесла запуск на неопределённый срок после, также отказавшись от лозунга «Сделано в Америке». Вместо этого Trump Mobile продаёт восстановленные модели iPhone 15, iPhone 14, Samsung Galaxy S24 и S23 по завышенным ценам.

Например, iPhone 15 стоит на $100 дороже, чем восстановленная версия в официальном магазине Apple. У Trump Mobile цены на восстановленные устройства выше, чем на платформах Swappa, eBay или Amazon.

По словам обозревателей, покупка у Apple безопаснее, так как устройства отремонтированы с использованием оригинальных запчастей и имеют годичную гарантию. Trump Mobile не предоставляет гарантий. Стоимость подписки на первый месяц включена в цену телефона, но детали неясны. Экономически выгодными являются только некоторые модели, например, iPhone 14.

Но никаких объяснений по поводу происходящего, равно как и о судьбе смартфона Т1 Trump Mobile та и не дала.