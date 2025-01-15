Galaxy S24 Ultra сохранил первое место в топ-9 лучших Android-смартфонов на начало 2025 года по версии Tom's Guide

Лидером списка остается Samsung Galaxy S24 Ultra, предлагающий универсальный функционал, впечатляющую камеру, великолепный экран и поддержку стилуса.

Его младшая версия, Galaxy S24, также заслужила похвалу за высокое качество по более доступной цене.

Google Pixel 8a признан самым сбалансированным смартфоном средней ценовой категории благодаря отличной камере и стабильной работе. Среди флагманов выделяется Google Pixel 9 Pro XL с мощными ИИ-функциями и передовыми камерами.

Любителям высоких скоростей зарядки стоит обратить внимание на OnePlus 13, который оснащен Snapdragon 8 Elite и поддерживает быструю зарядку.

Для тех, кто ищет более доступное решение, OnePlus 13R предлагает флагманские характеристики по умеренной цене.

В категории складных смартфонов лучшим назван OnePlus Open, а среди раскладушек лидирует стильная Motorola Razr Plus 2024.