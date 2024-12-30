Утечка о камере Samsung Galaxy S25 Ultra раскрыла минимальные улучшения

Если это так, то S25 Ultra будет оснащен 200-Мп сенсором Samsung ISOCELL HP2 для основной камеры, 12-Мп Sony IMX754, 50-Мп Sony IMX854 и 12-Мп Samsung ISOCELL S5K3LU для селфи-камеры. Единственным заметным аппаратным изменением является ультраширокоугольная камера, которая может использовать новый 50-Мп сенсор Samsung ISOCELL S5KJN3 (GN3), пишут СМИ.

Слухи также предполагают возможное включение новой системы ALoP, что перемещает матрицу линз поверх призмы перископа, но это не факт.

Несмотря на высококачественные сенсоры, отсутствие существенных обновлений может разочаровать тех, кто ожидает значительных улучшений камеры.

Ожидается, что флагман будет представлен в январе 2025 года.