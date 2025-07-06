В Galaxy S25 Ultra после июньского обновления начали вибрировать камеры

Портал GizmoChina рассказал о жалобах владельцев Galaxy S25 и, в меньшей мере, S24. Сверхширокоугольный объектив начинает физически вибрировать при съёмке, а картинка — мерцать. Говорят, такая проблема была и раньше, но крайне редко, однако стала более заметной после июньского обновления One UI 7. Также при вибрации камера издаёт слабый дребезжащий звук.

Очистка кэша приложения камеры, перезагрузка или даже сброс до заводских настроек не помогают. Samsung публично не признала наличие проблемы, но некоторые пользователи получили запасные модули камер по гарантии.

Возможная причина вибрации и мерцания — механизм фокусировки в сверхширокоугольном объективе без оптической стабилизации изображения. На мерцание может повлиять освещение в помещении, но это не объясняет физическое дрожание при использовании сверхширокоугольного объектива.