Galaxy S24 и S25 вошли в список моделей, поддерживаемых Samsung до 2032 года

Galaxy S24 и S25 вошли в список моделей, поддерживаемых Samsung до 2032 годаТуда же попали складные модели и планшеты
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Накануне выхода линейки S25 Samsung пообещала длительную послепродажную поддержку для своих новых моделей. «Телефоны Pixel от Google также получают семилетние обновления, однако Samsung имеет большую долю рынка и пользуется всемирной популярностью, что даёт ему конкурентное преимущество», — сказано в материале.
Начиная с Galaxy S25, каждый новый флагман Samsung также «будет иметь право на семилетние обновления». В списке устройств, в качестве самых младших в серии S, поддерживающих новую политику обновлений, пока приведены только модели из серии Galaxy S24. Но, как отмечает SamMobile, список будет расширяться по мере появления новых флагманов, и возможно, в него будут добавлены устройства среднего класса.
Вот список устройств с семилетней поддреджкой обновлений:
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Galaxy S24;
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Galaxy S24+;
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Galaxy S24 Ultra;
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Galaxy S25;
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Galaxy S25+;
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Galaxy S25 Ultra;
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Galaxy S25 Edge;
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Galaxy S24 FE;
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Galaxy Z Fold 6;
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Galaxy Z Flip 6;
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Galaxy Tab S10+;
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Galaxy Tab S10 Ultra.