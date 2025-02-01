Galaxy S24 и S25 вошли в список моделей, поддерживаемых Samsung до 2032 года

Накануне выхода линейки S25 Samsung пообещала длительную послепродажную поддержку для своих новых моделей. «Телефоны Pixel от Google также получают семилетние обновления, однако Samsung имеет большую долю рынка и пользуется всемирной популярностью, что даёт ему конкурентное преимущество», — сказано в материале.

Начиная с Galaxy S25, каждый новый флагман Samsung также «будет иметь право на семилетние обновления». В списке устройств, в качестве самых младших в серии S, поддерживающих новую политику обновлений, пока приведены только модели из серии Galaxy S24. Но, как отмечает SamMobile, список будет расширяться по мере появления новых флагманов, и возможно, в него будут добавлены устройства среднего класса.

Вот список устройств с семилетней поддреджкой обновлений: