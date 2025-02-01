Телефоны
Опубликовано 01 февраля 2025, 18:00
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Galaxy S24 и S25 вошли в список моделей, поддерживаемых Samsung до 2032 года

Туда же попали складные модели и планшеты
Согласно информации портала SamMobile, серии Galaxy S24, S25, а также некоторые модели планшетов и складные смартфоны будут получать обновления в течение семи лет. К тому же включённые в этот перечень модели «могут претендовать» на новое поколение интерфейса One UI.
Galaxy S24 и S25 вошли в список моделей, поддерживаемых Samsung до 2032 года

© Samsung

Накануне выхода линейки S25 Samsung пообещала длительную послепродажную поддержку для своих новых моделей. «Телефоны Pixel от Google также получают семилетние обновления, однако Samsung имеет большую долю рынка и пользуется всемирной популярностью, что даёт ему конкурентное преимущество», — сказано в материале.

Начиная с Galaxy S25, каждый новый флагман Samsung также «будет иметь право на семилетние обновления». В списке устройств, в качестве самых младших в серии S, поддерживающих новую политику обновлений, пока приведены только модели из серии Galaxy S24. Но, как отмечает SamMobile, список будет расширяться по мере появления новых флагманов, и возможно, в него будут добавлены устройства среднего класса.

Вот список устройств с семилетней поддреджкой обновлений:

  • Galaxy S24;

  • Galaxy S24+;

  • Galaxy S24 Ultra;

  • Galaxy S25;

  • Galaxy S25+;

  • Galaxy S25 Ultra;

  • Galaxy S25 Edge;

  • Galaxy S24 FE;

  • Galaxy Z Fold 6;

  • Galaxy Z Flip 6;

  • Galaxy Tab S10+;

  • Galaxy Tab S10 Ultra.