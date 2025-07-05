Galaxy S26 Ultra получит тот же телеобъектив, как у Galaxy S25 Ultra

Инсайдеры сообщают, что камера модели следующего поколения будет иметь разрешение 0,7 мкм, PDAF и OIS. Причём эта та же камера, которая использовалась и в Galaxy S24 Ultra, с некоторыми корректировками.

Возможно, новый флагман получит и второй телеобъектив, как и S25, но информация об этой камере пока не разглашается. Galaxy S25 оснащён двумя телеобъективами: один на 50 МП, второй — на 10 Мп. Возможно, останется такая же схема.

Ранее сообщалось о возможности использования камеры с изменяемой диафрагмой и более тонких модулей камеры. Вероятно, на эту тему ещё последуют утечки.