Galaxy S26 Ultra получит тот же телеобъектив, как у Galaxy S25 Ultra

Опубликовано 05 июля 2025, 21:001 мин.
Galaxy S26 Ultra получит тот же телеобъектив, как у Galaxy S25 UltraВозможно, будет и второй телеобъектив
Отраслевой инсайдерский портал GalaxyClub сообщил, что флагман Galaxy S26 Ultra будет оснащён тем же 50 Мп телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, что и предшественник — Galaxy S25 Ultra.
Инсайдеры сообщают, что камера модели следующего поколения будет иметь разрешение 0,7 мкм, PDAF и OIS. Причём эта та же камера, которая использовалась и в Galaxy S24 Ultra, с некоторыми корректировками.
Возможно, новый флагман получит и второй телеобъектив, как и S25, но информация об этой камере пока не разглашается. Galaxy S25 оснащён двумя телеобъективами: один на 50 МП, второй — на 10 Мп. Возможно, останется такая же схема.
Ранее сообщалось о возможности использования камеры с изменяемой диафрагмой и более тонких модулей камеры. Вероятно, на эту тему ещё последуют утечки.
Источник:GalaxyClub
Автор:Андрей Кадуков