Камера в базовом iPhone 16 оказалась лучше, чем в топовом Galaxy S24 Ultra

Хотя iPhone 16 использует ту же камеру, что и iPhone 15, улучшения в обработке изображений позволили добиться заметного прогресса.

DxOMark высоко оценил iPhone 16 за точные оттенки кожи, качественную цветопередачу и высокий уровень детализации при съёмке в хорошо освещённых и внутренних пространствах.

Однако камера имеет ограничения, такие как отсутствие телеобъектива, шумы и потеря деталей в условиях низкой освещённости. Также отмечаются артефакты бликов и ограниченный динамический диапазон, которые могут приводить к пересветам.

Несмотря на недостатки, iPhone 16 предлагает впечатляющее качество для своей категории, опередив даже топовые модели Samsung.

Однако ему пока не удалось догнать лидера рейтинга, Google Pixel 9, который получил 154 балла.