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Опубликовано 18 декабря 2024, 07:52
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Не все так сладко через год: владельцы Galaxy S24 Ultra начали массово жаловаться на отслоение антибликового покрытия экрана

И ведь компания может отказаться от починки по гарантии
Владельцы Galaxy S24 Ultra столкнулись с преждевременным износом антибликового покрытия экрана.
Не все так сладко через год: владельцы Galaxy S24 Ultra начали массово жаловаться на отслоение антибликового покрытия экрана
© Gizmochina

Пользователи жалуются на его отслоение и появление пятен в наиболее активных зонах прокрутки и по краям дисплея.

Проблема была впервые замечена менее чем через год после выхода устройства. Один из пользователей опубликовал снимки, где покрытие начало отслаиваться без явных внешних повреждений.

По мнению экспертов, причина в мягкости покрытия, которое не выдерживает регулярного использования и подвержено микроповреждениям.

Не все так сладко через год: владельцы Galaxy S24 Ultra начали массово жаловаться на отслоение антибликового покрытия экрана
© Gizmochina

Samsung пока не прокомментировала ситуацию и не уточнила, будет ли дефект покрываться гарантией.

Компания склонна рассматривать износ покрытия как естественное старение, что исключает гарантийное обслуживание.

Пользователям, в свою очередь, рекомендуют бережно ухаживать за экраном, используя только микрофибру и избегая агрессивных чистящих средств.

Источник:https://www.gizmochina.com
Автор:Булат Кармак
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