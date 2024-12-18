Не все так сладко через год: владельцы Galaxy S24 Ultra начали массово жаловаться на отслоение антибликового покрытия экрана

Не все так сладко через год: владельцы Galaxy S24 Ultra начали массово жаловаться на отслоение антибликового покрытия экранаИ ведь компания может отказаться от починки по гарантии
Пользователи жалуются на его отслоение и появление пятен в наиболее активных зонах прокрутки и по краям дисплея.
Проблема была впервые замечена менее чем через год после выхода устройства. Один из пользователей опубликовал снимки, где покрытие начало отслаиваться без явных внешних повреждений.
По мнению экспертов, причина в мягкости покрытия, которое не выдерживает регулярного использования и подвержено микроповреждениям.
Samsung пока не прокомментировала ситуацию и не уточнила, будет ли дефект покрываться гарантией.
Компания склонна рассматривать износ покрытия как естественное старение, что исключает гарантийное обслуживание.
Пользователям, в свою очередь, рекомендуют бережно ухаживать за экраном, используя только микрофибру и избегая агрессивных чистящих средств.