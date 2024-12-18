Не все так сладко через год: владельцы Galaxy S24 Ultra начали массово жаловаться на отслоение антибликового покрытия экрана

Пользователи жалуются на его отслоение и появление пятен в наиболее активных зонах прокрутки и по краям дисплея.

Проблема была впервые замечена менее чем через год после выхода устройства. Один из пользователей опубликовал снимки, где покрытие начало отслаиваться без явных внешних повреждений.

По мнению экспертов, причина в мягкости покрытия, которое не выдерживает регулярного использования и подвержено микроповреждениям.