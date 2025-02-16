Инсайдеры: оболочка One UI 7 для Galaxy S24 выйдет в конце апреля

Пользователям Galaxy S24, ожидающим стабильное обновление нового поколения оболочки, которую вслед за Galaxy S25 должны были получить их устройства, придётся подождать ещё несколько месяцев. Samsung планирует выпустить ещё три бета-обновления One UI 7 для Galaxy S24: четвёртое в феврале, пятое в марте и шестое в апреле.

В начале или до середины апреля выйдет шестая бета One UI 7, а стабильная версия для Galaxy S24 появится в конце апреля. Как отмечает портал SamMobile, если эти сведения верны, старые и более доступные модели Galaxy, скорее всего, получат обновление ещё позже.