Инсайдеры: оболочка One UI 7 для Galaxy S24 выйдет в конце апреля

Опубликовано 16 февраля 2025, 00:001 мин.
Инсайдеры: оболочка One UI 7 для Galaxy S24 выйдет в конце апреляДо этого выйдут три бета-версии
Несколько инсайдеров сообщили, что релиз фирменной оболочки Samsung, One UI 7, для моделей серии Galaxy S24 не выйдет в ближайшее время. Релиз перенесён, вероятнее всего, на конец апреля.
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Пользователям Galaxy S24, ожидающим стабильное обновление нового поколения оболочки, которую вслед за Galaxy S25 должны были получить их устройства, придётся подождать ещё несколько месяцев. Samsung планирует выпустить ещё три бета-обновления One UI 7 для Galaxy S24: четвёртое в феврале, пятое в марте и шестое в апреле.
В начале или до середины апреля выйдет шестая бета One UI 7, а стабильная версия для Galaxy S24 появится в конце апреля. Как отмечает портал SamMobile, если эти сведения верны, старые и более доступные модели Galaxy, скорее всего, получат обновление ещё позже.
Источник:SamMobile
Автор:Андрей Кадуков
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