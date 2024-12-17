Улучшенная версия ИИ-помощника Samsung Bixby выйдет вместе с Galaxy S25

Новый Bixby будет оснащён функциями генеративного ИИ, что сделает его важной частью экосистемы Galaxy AI.

Ожидается, что помощник сможет конкурировать с Google Gemini, интегрированным в устройства S25. Samsung подчёркивает, что вместо замены Bixby они сосредоточены на его улучшении, добавляя продвинутые технологии для расширения функционала.

Bixby был впервые представлен в 2017 году, но его популярность оставалась ограниченной.

Новая версия обещает стать ключевой особенностью Galaxy S25, особенно на фоне интеграции ИИ в устройства конкурентов, таких как Apple Siri.

Хотя подробности пока не раскрыты, эксперты считают, что обновлённый Bixby способен изменить восприятие голосовых помощников благодаря более глубокому использованию ИИ. Узнать о его возможностях можно будет ближе к запуску Galaxy S25.