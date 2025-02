Samsung компенсирует задержку One UI 7 ранним релизом One UI 8

Samsung пока не выпустила One UI 7 на базе Android 15 для серии Galaxy S24 и других устройств, новая оболочка представлена только в линейке Galaxy S25. По сообщениям, обновление может быть доступно не раньше апреля или мая.

Но, как сообщает портал Android Authority, Samsung «выйдет на передовую», выпустив обновление One UI 8 на базе Android 16 раньше запланированных сроков. Последние утечки информации указывают на возможный выпуск Android 16 во втором квартале 2025 года. Вероятно, Samsung понадобится дополнительное время для тестирования перед распространением One UI 8. Ожидается, что серия Galaxy S25 будет первой, которая получит обновление платформы, так как уже работает на One UI 7.