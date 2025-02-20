Google посоветовала владельцам iPhone перейти на приложение Gemini

Опубликовано 20 февраля 2025, 18:001 мин.
Google посоветовала владельцам iPhone перейти на приложение GeminiИ отключила доступ к ИИ через приложение Google
Google вносит изменения в способы доступа пользователей iPhone к своему ИИ-ассистенту Gemini. Если раньше Gemini был доступен как в приложении Google, так и в отдельном, то теперь остался только второй вариант.
Недавно Google уведомила пользователей iOS о том, что поддержка Gemini будет удалена из приложения Google. В письме компания призвала пользователей загрузить отдельное приложение Gemini, поскольку оно предлагает все те же функции и «даже больше» — с момента запуска приложения Google добавила эксклюзивные функции, такие как Gemini Live, которые никогда не были доступны в приложении Google.
Gemini может помочь в обучении, написании заметок, планировании событий и многом другом. Но для пользователей iPhone, которые полагаются на ИИ Google, загрузка отдельного приложения теперь просто необходима.