Google посоветовала владельцам iPhone перейти на приложение Gemini

Недавно Google уведомила пользователей iOS о том, что поддержка Gemini будет удалена из приложения Google. В письме компания призвала пользователей загрузить отдельное приложение Gemini, поскольку оно предлагает все те же функции и «даже больше» — с момента запуска приложения Google добавила эксклюзивные функции, такие как Gemini Live, которые никогда не были доступны в приложении Google.

Gemini может помочь в обучении, написании заметок, планировании событий и многом другом. Но для пользователей iPhone, которые полагаются на ИИ Google, загрузка отдельного приложения теперь просто необходима.