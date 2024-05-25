Google позволил делиться своими паролями с членами семьи

С этим обновлением пароли, хранящиеся в менеджере паролей Google, можно передавать в рамках «семейной группы» Google, в которую могут входить до шести человек. После того как пароль передан, он сохраняется в сенеджере паролей Google получателя, что делает его доступным на мобильных устройствах, но пока не в Chrome на ПК.

Для обмена паролями вне группы пользователям придется прибегнуть к таким методам, как Nearby Share или другим менее безопасным альтернативам, отмечают СМИ.