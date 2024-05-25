Google позволил делиться своими паролями с членами семьи

Опубликовано 25 мая 2024, 09:00
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Google позволил делиться своими паролями с членами семьиС отдельным для этого интерфейсом
Обновление сервисов Google Play от мая 2024 года теперь позволяет пользователям делиться паролями с членами семьи. Эта новая функция, о которой сообщает Android Authority, является частью Google Password Manager и распространяется уже… сейчас.
С этим обновлением пароли, хранящиеся в менеджере паролей Google, можно передавать в рамках «семейной группы» Google, в которую могут входить до шести человек. После того как пароль передан, он сохраняется в сенеджере паролей Google получателя, что делает его доступным на мобильных устройствах, но пока не в Chrome на ПК.
Для обмена паролями вне группы пользователям придется прибегнуть к таким методам, как Nearby Share или другим менее безопасным альтернативам, отмечают СМИ.