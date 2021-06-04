Стало известно, что в конце 2021 года Google закроет доступ к рекламным идентификаторам, которые позволяют маркетологам отслеживать их между приложениями, для тех пользователей, которые отказались от получения рекламы.

Компания делает это, потому что хочет «предоставить пользователям больший контроль над своими данными и помочь повысить безопасность и конфиденциальность».

Эксперты оценивают это решение Google как «новый удар по индустрии цифровой рекламы с оборотом около $400 млрд в год». Также они считают, что компания таким образом пытается конкурировать с Apple.