Google позволит политическим письмам обходить спам-фильтры Gmail

В консультативном заключении FEC говорится, что пилотная программа Gmail допустима в соответствии с Законом о федеральных избирательных кампаниях и правилами FEC.

1 июля Google попросила FEC дать зеленый свет на реализацию программы после того, как республиканцы обвинили компанию в том, что ее алгоритмы дают преимущество демократам.

По сообщениям, республиканцы могли бы избежать некоторых проблем со спамом на Gmail, используя правильную конфигурацию электронной почты. В мае 2022 года на встрече республиканцев из Сената с главным юристом Google "самый решительный упрек" прозвучал от сенатора Марко Рубио, который заявил, что "ни одно письмо с одного из его адресов не попадает в почтовые ящики", сообщал The Washington Post.

Причина, как выяснилось позже, заключалась в том, что инструмент аутентификации, который не позволяет сообщениям быть помеченными как спам, не был включен, по словам людей, осведомленных о ходе обсуждения.