Google предложил отказаться от сетевого протокола с 50-летней историей

В настоящее время центры сертификации проверяют принадлежность доменов, отправляя электронные письма на адреса, указанные в записях WHOIS. Однако исследователи продемонстрировали, что, создав поддельный WHOIS-сервер для доменов .mobi, они могут получать ссылки для проверки доменов, которые им не принадлежат.

В ответ на это представитель Google предложил Форуму CA/Browser Forum (CAB Forum), чтобы CA больше не полагались на WHOIS для идентификации доменных контактов, предложив «отменить» эту практику к 1 ноября 2024 года. Хотя многие поддержали это предложение, некоторые представители отрасли, в том числе представители Amazon, выступают за продление срока, ссылаясь на сложности, связанные с переходом от WHOIS. Они предлагают альтернативную дату — 30 апреля 2025 года, чтобы компании успели соответствующим образом настроить свои системы.