Опубликовано 30 июля 2026, 16:391 мин.
Google представила ИИ-модель для создания музыки Lyria 3.5«Живее» стала музыка
Google выпустила обновлённую версию своей нейросети для создания музыки. Обновление обещает делать музыку «более выразительной и живой».
По словам разработчиков, обновлённая версия «заметно превзошла» предыдущую:
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Мелодии стали более сложными и «интересными» по структуре.
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Тексты песен теперь качественнее. ИИ лучше понимает, о чём его просят.
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Вокал звучит реалистичнее и передаёт больше «эмоций», произношение слов улучшилось.
Кроме того, у пользователей появилось больше возможностей управлять процессом. Модель уже доступна в сервисе Google Flow Music.
Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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