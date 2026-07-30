Google представила ИИ-модель для создания музыки Lyria 3.5

По словам разработчиков, обновлённая версия «заметно превзошла» предыдущую:

Мелодии стали более сложными и «интересными» по структуре.

Тексты песен теперь качественнее. ИИ лучше понимает, о чём его просят.

Вокал звучит реалистичнее и передаёт больше «эмоций», произношение слов улучшилось.

Кроме того, у пользователей появилось больше возможностей управлять процессом. Модель уже доступна в сервисе Google Flow Music.