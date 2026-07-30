Приложения
Опубликовано 30 июля 2026, 16:39
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Google представила ИИ-модель для создания музыки Lyria 3.5

«Живее» стала музыка
Google выпустила обновлённую версию своей нейросети для создания музыки. Обновление обещает делать музыку «более выразительной и живой».
Google представила ИИ-модель для создания музыки Lyria 3.5

© Google

По словам разработчиков, обновлённая версия «заметно превзошла» предыдущую:

  • Мелодии стали более сложными и «интересными» по структуре.

  • Тексты песен теперь качественнее. ИИ лучше понимает, о чём его просят.

  • Вокал звучит реалистичнее и передаёт больше «эмоций», произношение слов улучшилось.

Кроме того, у пользователей появилось больше возможностей управлять процессом. Модель уже доступна в сервисе Google Flow Music.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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#Google
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