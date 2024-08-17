Google представила Imagen 3: новый ИИ-генератор изображений

Опубликовано 17 августа 2024, 00:18
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Google представила Imagen 3: новый ИИ-генератор изображенийУже теперь доступен
Google представила Imagen 3, свой самый совершенный ИИ-генератор изображений (на данный момент), для более широкой аудитории в США. Imagen 3 обещает повышенное качество изображения с улучшенной детализацией, более насыщенным освещением и меньшим количеством артефактов по сравнению со своими предшественниками.
Анонсированный в начале этого года на Google I/O, Imagen 3 недавно стал общедоступным в США через платформу Vertex AI. Обновление позволяет пользователям генерировать детальные изображения на основе текстовых запросов и вносить конкретные правки, выделяя и описывая изменения.
В нем предусмотрены меры предосторожности, препятствующие созданию изображений с участием общественных деятелей, оружия или персонажей, защищенных авторским правом, хотя пользователи уже нашли способы обойти эти ограничения.