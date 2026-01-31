Google представила инструмент для создания полноценных 3D-миров с помощью текста

Сервис пока доступен лишь в США для пользователей подписки Google AI Ultra ($250 в месяц). Чтобы создать мир, пользователь заполняет два поля: в одном описывает окружение (например, «сказочный лес»), а в другом — персонажа, который будет в нём перемещаться. Можно выбрать стиль графики и угол камеры.

Система сначала создаёт эскиз, а затем в реальном времени дорисовывает путь по мере движения пользователя. Сейчас возможно исследовать мир в течение 60 секунд, но технология в целом позволяет и более длинные сессии. Готовый результат можно сохранить как видео.

Google планирует со временем вывести Project Genie на международный рынок, а также, возможно, предоставить доступ к технологии сторонним разработчикам.