Google представила мини-версию ИИ-модели Gemma, работающую прямо на смартфоне

Главные преимущества работы ИИ локально — это конфиденциальность и высокая скорость отклика. В тестах на смартфоне Pixel 9 Pro Gemma 3 270M смогла провести 25 диалогов, используя всего 0,75% заряда батареи.

По тесту IFEval, который проверяет способность ИИ следовать инструкциям, модель показала результат 51,2% — выше, чем у многих аналогов большего размера.

Google отмечает, что модель можно быстро и недорого дообучить под конкретные задачи.

Gemma 3 270M доступна бесплатно на Hugging Face, Kaggle и в Google Vertex AI в двух вариантах — предварительно обученном и с настройкой под инструкции.