Google представила обновленный интерфейс «Сообщений»

Для более полного представления нажмите кнопку «Еще недавние разговоры», чтобы открыть всю историю разговоров, а в правом верхнем углу находится кнопка поиска. Ниже пользователи могут получить доступ к полному списку контактов, который заменяет опцию «Новое сообщение» в старом всплывающем интерфейсе.

Несмотря на то что дизайн более громоздкий, чем предыдущий, он предоставляет больше контекста и информации. Редизайн постепенно распространяется, в настоящее время он доступен для пользователей бета-версии, а более широкий релиз ожидается в ближайшее время.