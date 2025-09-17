Google представила приложение-поисковик для Windows

Опубликовано 17 сентября 2025, 18:401 мин.
Google представила приложение-поисковик для WindowsБыстрее и удобнее, чем у Microsoft
Google запустила экспериментальное приложение для поиска на компьютерах с Windows. Оно позволяет находить файлы, программы, документы в Google Drive и информацию в интернете — всё в одном окне.
Вызвать приложение можно комбинацией клавиш Alt + Space. Всплывающая строка поиска появляется поверх других окон, и результаты показываются сразу, без переключения между программами. Кроме того, встроен инструмент Google Lens: можно выделить любой фрагмент на экране и сразу сделать перевод текста или найти справку по заданию или сведения об изображении.
В приложении также есть режим AI Mode для более подробных ответов и возможности задавать уточняющие вопросы.
Главное преимущество нового решения в том, что оно объединяет локальные файлы, облако, приложения и веб-результаты в одном интерфейсе. При этом строка поиска может оставаться поверх других окон, не мешая работе.