Google представила приложение-поисковик для Windows

Вызвать приложение можно комбинацией клавиш Alt + Space. Всплывающая строка поиска появляется поверх других окон, и результаты показываются сразу, без переключения между программами. Кроме того, встроен инструмент Google Lens: можно выделить любой фрагмент на экране и сразу сделать перевод текста или найти справку по заданию или сведения об изображении.

В приложении также есть режим AI Mode для более подробных ответов и возможности задавать уточняющие вопросы.

Главное преимущество нового решения в том, что оно объединяет локальные файлы, облако, приложения и веб-результаты в одном интерфейсе. При этом строка поиска может оставаться поверх других окон, не мешая работе.