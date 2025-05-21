Google представила сервис 3D-видеозвонков

Google Beam использует шесть камер и специальный дисплей с технологией светового поля, создавая реалистичное 3D-изображение собеседника. Это позволяет добиться эффекта присутствия, словно человек находится рядом. Технология светового поля — это метод отображения, который формирует изображение с учетом угла обзора, делая картинку объемной без необходимости в специальных очках.

Система ориентирована на корпоративный рынок. Beam работает с использованием искусственного интеллекта, который преобразует 2D-видео в 3D-модель в реальном времени, обеспечивая 60 кадрах в секунду.

Запуск Google Beam станет шагом к более иммерсивным видеоконференциям, хотя высокая стоимость оборудования может ограничить доступ для частных пользователей.