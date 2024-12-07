Google представила свою новейшую ИИ-модель: на что она способна

В PaliGemma 2 появились «длинные подписи», которые обеспечивают подробное, контекстно-зависимое описание изображений, включая действия, эмоции и повествования. Кроме того, в модели улучшено оптическое распознавание символов, она может анализировать таблицы, химические формулы, интерпретировать музыкальные партитуры и генерировать медицинские отчеты, например, на основе рентгеновских снимков грудной клетки.

Модель выпускается с параметрами 3B, 10B и 28B и разрешением до 896px. Она призвана заменить оригинальную PaliGemma с минимальными усилиями у разработчиков — без существенных изменений в коде. Также упрощается тонкая настройка модели для конкретных задач.