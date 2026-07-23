Приложения
Опубликовано 23 июля 2026, 16:13
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Google представила три новые ИИ-модели Gemini

Чтобы вы не забывали, что они существуют
Google анонсировала сразу три новых модели в семействе Gemini. У каждой свои сильные стороны.
Google представила три новые ИИ-модели Gemini

© Google

Gemini 3.6 Flash

Основная рабочая модель, которую компания называет «самой эффективной». Она лучше справляется с написанием кода, обработкой документов и работой с мультимедиа. Также она «отлично подходит для анализа таблиц, работы с графиками и составления отчётов».

Gemini 3.5 Flash-Lite

Самая быстрая модель в серии 3.5. Например, будет полезна в обработке большого количества документов или быстрого поиска информации.

Gemini 3.5 Flash Cyber

Специальная модель для кибербезопасности. Пока она будет доступна только государственным организациям и «надёжным партнёрам» в рамках ограниченной тестовой программы.

Все три модели уже запускаются, но доступ к Cyber-версии получат не все — она будет предоставляться избранным участникам пилотного проекта.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Google
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#обновление
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