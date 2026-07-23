Google представила три новые ИИ-модели Gemini

Gemini 3.6 Flash

Основная рабочая модель, которую компания называет «самой эффективной». Она лучше справляется с написанием кода, обработкой документов и работой с мультимедиа. Также она «отлично подходит для анализа таблиц, работы с графиками и составления отчётов».

Gemini 3.5 Flash-Lite

Самая быстрая модель в серии 3.5. Например, будет полезна в обработке большого количества документов или быстрого поиска информации.

Gemini 3.5 Flash Cyber

Специальная модель для кибербезопасности. Пока она будет доступна только государственным организациям и «надёжным партнёрам» в рамках ограниченной тестовой программы.

Все три модели уже запускаются, но доступ к Cyber-версии получат не все — она будет предоставляться избранным участникам пилотного проекта.