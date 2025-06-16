Приложения
Опубликовано 16 июня 2025, 06:45
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Google прекратит сотрудничество со Scale AI из-за инвестиций Meta*

Microsoft тоже, видимо, отказывается
Google, как сообщается, планирует прекратить сотрудничество с стартапом Scale AI, с которым ранее собиралась заключить контракт на $ 200 млн. По данным Reuters, Google уже ведёт переговоры с другими поставщиками. Также Microsoft рассматривает возможность сократить работу со Scale. OpenAI уже пересмотрела партнёрство, хотя официально продолжает использовать услуги компании как одного из подрядчиков.
Google прекратит сотрудничество со Scale AI из-за инвестиций Meta*

© Ferra.ru

Scale AI занимается аннотированием данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Её клиентами являются компании, разрабатывающие ИИ, автопилоты и правительство США. Ранее стало известно, что Meta* инвестировала $ 14,3 млрд в Scale AI и приобрела почти 49% компании. Генеральный директор Scale Александр Ван перешёл в Meta* и теперь возглавляет там проект по созданию сверхразумного ИИ.

Представители Google и Scale отказались комментировать детали.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена