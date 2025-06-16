Опубликовано 16 июня 2025, 06:451 мин.
Google прекратит сотрудничество со Scale AI из-за инвестиций Meta*Microsoft тоже, видимо, отказывается
Google, как сообщается, планирует прекратить сотрудничество с стартапом Scale AI, с которым ранее собиралась заключить контракт на $ 200 млн. По данным Reuters, Google уже ведёт переговоры с другими поставщиками. Также Microsoft рассматривает возможность сократить работу со Scale. OpenAI уже пересмотрела партнёрство, хотя официально продолжает использовать услуги компании как одного из подрядчиков.
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Scale AI занимается аннотированием данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Её клиентами являются компании, разрабатывающие ИИ, автопилоты и правительство США. Ранее стало известно, что Meta* инвестировала $ 14,3 млрд в Scale AI и приобрела почти 49% компании. Генеральный директор Scale Александр Ван перешёл в Meta* и теперь возглавляет там проект по созданию сверхразумного ИИ.
Представители Google и Scale отказались комментировать детали.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена