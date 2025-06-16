Google прекратит сотрудничество со Scale AI из-за инвестиций Meta*

Scale AI занимается аннотированием данных для обучения моделей искусственного интеллекта. Её клиентами являются компании, разрабатывающие ИИ, автопилоты и правительство США. Ранее стало известно, что Meta* инвестировала $ 14,3 млрд в Scale AI и приобрела почти 49% компании. Генеральный директор Scale Александр Ван перешёл в Meta* и теперь возглавляет там проект по созданию сверхразумного ИИ.

Представители Google и Scale отказались комментировать детали.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена