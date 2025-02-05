Google придумала «очень хорошие идеи» для нативной рекламы внутри своего ИИ

Опубликовано 05 февраля 2025, 21:461 мин.
Google придумала «очень хорошие идеи» для нативной рекламы внутри своего ИИВ Gemini
ИИ-ассистент Gemini от Google пока не имеет рекламы, но у компании есть «очень хорошие идеи» по ее добавлению в будущем, по словам генерального директора Сундара Пичаи, на которые ссылаются СМИ. Во время звонка инвесторам он сказал, что, хотя Gemini в настоящее время предлагает бесплатные и платные варианты подписки, реклама со временем может стать частью сервиса.
Отвечая на вопрос о том, как Google может заработать на Gemini, Пичаи подчеркнул, что компания хочет поставить во главу угла «пользовательский опыт». Он сравнил его с YouTube, где у пользователей есть выбор: бесплатный доступ с рекламой или платная подписка. Пока что Google делает упор на подписку, поэтому реклама, скорее всего, не появится в Gemini в этом году.
Однако, поскольку бизнес Google построен на рекламе, представляется вероятным, что в какой-то момент объявления появятся — так же, как они уже появляются в ИИ-резюме.