Google присоединилась к гонке «открытых» ИИ с бесплатным Gemma

Это важный шаг для Google, после того как в 2022 году поднялась шумиха вокруг ChatGPT от OpenAI. Gemma выпускается в двух вариантах: с параметрами 2B и 7B, каждый из которых доступен в предварительно обученных и настроенных по инструкции версиях. Хотя они меньше своих аналогов Gemini, они предлагают больше свободы и прозрачности по сравнению с моделями с закрытым исходным кодом, такими как ChatGPT.

Разработанная командами DeepMind и AI Google, Gemma использует знания, полученные при разработке Gemini. Однако, в отличие от полностью «открытого кода», Gemma работает по специальной лицензии с некоторыми ограничениями. Тем не менее эксперты считают, что такие модели имеют решающее значение для достижения прозрачности и конфиденциальности в чат-ботах.

Возможно, Google стремится привлечь разработчиков к своей облачной платформе Vertex AI, предлагая альтернативу моделям, используемым только в облаке, таким как GPT-4 Turbo от OpenAI.