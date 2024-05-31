Google признала нерабочей свою функцию ИИ-пересказа в поисковике

Одной из проблем стало использование ненадежных источников, таких как сатирические статьи и неверно истолкованное содержимое форумов, особенно Reddit. Google также признает неспособность их ИИ определять юмор.

В ответ на критику Google ввел несколько исправлений: улучшенное обнаружение нерелевантных запросов, уменьшение зависимости от пользовательского контента и более строгие ограничения для таких тем, как здоровье.

Несмотря на улучшения, Google подчеркивает, что «ИИ-пересказы» продолжат развиваться, и обращает внимание на отзывы пользователей. Функция остается доступной, однако при знакомстве с ней следует проявлять осторожность и критическое мышление, пишут эксперты.