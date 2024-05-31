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Опубликовано 31 мая 2024, 19:30
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Google признала нерабочей свою функцию ИИ-пересказа в поисковике

Непростой дебют с досадными ошибками
Новая функция Google «AI Overview», предназначенная для предоставления кратких резюме результатов поиска, подверглась критике после того, как выдала странные и вводящие в заблуждение ответы. Компания признала, что технология нуждается в улучшении. Ранее AI Overview советовала пользователям есть камни и использовать клей для удержания сыра на пицце.
Google признала нерабочей свою функцию ИИ-пересказа в поисковике
© Ferra

Одной из проблем стало использование ненадежных источников, таких как сатирические статьи и неверно истолкованное содержимое форумов, особенно Reddit. Google также признает неспособность их ИИ определять юмор.

В ответ на критику Google ввел несколько исправлений: улучшенное обнаружение нерелевантных запросов, уменьшение зависимости от пользовательского контента и более строгие ограничения для таких тем, как здоровье.

Несмотря на улучшения, Google подчеркивает, что «ИИ-пересказы» продолжат развиваться, и обращает внимание на отзывы пользователей. Функция остается доступной, однако при знакомстве с ней следует проявлять осторожность и критическое мышление, пишут эксперты.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#поиск
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#Google