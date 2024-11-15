Приложения
Опубликовано 15 ноября 2024, 18:45
1 мин.

Google признала проблему с функцией изоляции отдельных приложений

Private Space и Wear OS на Android 15
Google признала наличие проблем с функцией Private Space на Android 15 при использовании в паре с часами Wear OS. Согласно документу поддержки, некоторые пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда уведомления от приложений Private Space на телефоне появляются на подключенном устройстве Wear OS.
Google признала проблему с функцией изоляции отдельных приложений
© Ferra

Private Space предназначен для изоляции определенных приложений и уведомлений от основного профиля пользователя на Android, однако интеграция с Wear OS не идеальна. Google уточняет, что уведомления от приложений Private Space в теории не должны отображаться на ваших часах.

Тем не менее, для некоторых устройств, когда Private Space разблокирован на телефоне, пользователи могут получать уведомления от этих приложений на подключенных часах. Кроме того, Google отмечает, что даже если на телефоне не настроен рабочий профиль, в приложении Wear OS может появиться вкладка рабочего профиля при включенном Private Space.

Хотя Google не указала конкретный срок исправления этих проблем, они, скорее всего, будут решены в будущих обновлениях Android и Wear OS.

А пока изоляция не изолирована.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ANDROID
,
#защита