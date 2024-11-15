Google признала проблему с функцией изоляции отдельных приложений

Private Space предназначен для изоляции определенных приложений и уведомлений от основного профиля пользователя на Android, однако интеграция с Wear OS не идеальна. Google уточняет, что уведомления от приложений Private Space в теории не должны отображаться на ваших часах.

Тем не менее, для некоторых устройств, когда Private Space разблокирован на телефоне, пользователи могут получать уведомления от этих приложений на подключенных часах. Кроме того, Google отмечает, что даже если на телефоне не настроен рабочий профиль, в приложении Wear OS может появиться вкладка рабочего профиля при включенном Private Space.

Хотя Google не указала конкретный срок исправления этих проблем, они, скорее всего, будут решены в будущих обновлениях Android и Wear OS.

А пока изоляция не изолирована.