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Опубликовано 21 января 2024, 08:15
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Google признала сбор ваших данных даже в режиме «Инкогнито» в Chrome

Как защитить свою конфиденциальность
Google признала, что собирает данные о пользователях, даже когда они используют режим «инкогнито» в своем браузере Chrome. Ранее компания утверждала, что режим инкогнито предотвращает сбор данных, но недавний судебный процесс и урегулирование спора заставили Google быть более прозрачной в отношении своих методов работы с данными.

В своем заявлении представитель Google сказал, что «режим инкогнито в Chrome по-прежнему будет предоставлять людям возможность просматривать интернет-страницы, не сохраняя данные о своей деятельности в браузере или на устройстве». Однако представитель компании также отметил, что «посещаемые вами сайты и используемые ими сервисы, включая Google», по-прежнему могут собирать данные о вашей активности в браузере.

Функция Google «Активность в Интернете и приложениях» — один из основных способов сбора данных о пользователях. Вы можете отключить эту функцию.

Также не стоит использовать свои реальные данные в этом режиме, а тем более заходить в собственные аккаунты в режиме «инкогнито».

Стоит также ограничить обмен данными с сайтами и службами, потому что Google может передавать ваши данные сторонним приложениям и службам.

Источник:FoxNews
Автор:Максим Многословный
Теги:
#анонимность
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#Google
,
#Chrome
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