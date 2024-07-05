Google продолжил менять внешний вид RCS-чатов

В настоящее время этот редизайн был замечен только одним пользователем, чем он поделился на Reddit. Тем не менее, оно обещает стать более "визуально привлекательным" способом обмена фотографиями как в RCS, так и в SMS-сообщениях, когда будет широко внедрено, пишут СМИ.