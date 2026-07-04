Google проиграла суд и должна заплатить штраф в €4,1 миллиарда

Всё началось в 2018 году. Тогда Еврокомиссия заявила, что Google незаконно использовала Android, чтобы не дать конкурентам шанса. Производителей телефонов заставляли предустанавливать на устройства поисковик Google, браузер и магазин приложений. При этом им запрещалось устанавливать системы от других компаний. По мнению регулятора, это «мешало честной конкуренции».

Изначально штраф составлял 4,34 миллиарда евро, но в 2022 году суд снизил его до 4,1 миллиарда. Google не согласилась и подала апелляцию в высший суд Европы. Однако 3 июля этого года суд отклонил жалобу компании и подтвердил наказание.

В Google заявили, что не согласны с решением, потому что оно «не учитывает их вложения в развитие открытой системы Android». При этом компания напомнила, что ещё в 2018 году изменила свои соглашения с производителями, чтобы «соответствовать требованиям», и теперь «сосредоточена на инновациях».