Google прорекламировала сайт мошенников, который крадет криптовалюту

Опубликовано 26 декабря 2024, 21:461 мин.
Google прорекламировала сайт мошенников, который крадет криптовалютуPudgy Penguins NFT
Эксперты по безопасности из Scam Sniffer обнаружили новое мошенничество, использующее Google Ads. Схема нацелена на пользователей, ищущих популярные NFT, такие как Pudgy Penguins. При нажатии на вредоносную рекламу пользователи перенаправляются на поддельный сайт, имитирующий официальную страницу Pudgy Penguins.
Согласно сообщению Scam Sniffer в экс-Twitter, реклама содержит код JavaScript, который определяет, есть ли у пользователя криптовалютный кошелек. Если кошелек найден, пользователь отправляется на поддельный сайт. Там мошенники могут обманом заставить жертву поделиться личной информацией или подключить свой кошелек. Таким образом мошенники получают несанкционированный доступ к средствам жертвы.
Эксперты предупреждают пользователей о необходимости перепроверять URL-адреса и не нажимать на «мутную» рекламу.