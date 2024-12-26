Google прорекламировала сайт мошенников, который крадет криптовалюту

Согласно сообщению Scam Sniffer в экс-Twitter, реклама содержит код JavaScript, который определяет, есть ли у пользователя криптовалютный кошелек. Если кошелек найден, пользователь отправляется на поддельный сайт. Там мошенники могут обманом заставить жертву поделиться личной информацией или подключить свой кошелек. Таким образом мошенники получают несанкционированный доступ к средствам жертвы.