Google протестировала новый «режим ИИ» для результатов поиска. Так он выглядит

«Режим ИИ» может помочь пользователям в решении таких вопросов, как «Сколько коробок спагетти нужно купить, чтобы накормить 6 взрослых и 10 детей?» или «Сравните шерстяные, пуховые и синтетические куртки». Система предлагает ответы с возможностью последующих вопросов, позволяя пользователям «копнуть глубже».

При активации режима обычные результаты поиска заменяются более интерактивным интерфейсом, похожим на чатбота.

Функция тестируется сотрудниками Google в США и может стать общедоступной в 2025 году.