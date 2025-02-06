Google протестировала новый «режим ИИ» для результатов поиска. Так он выглядит

Google протестировала новый «режим ИИ» для результатов поиска. Так он выглядитПредлагает ли он клеить пиццу — неизвестно
Эта новая функция, работающая на базе Gemini 2.0 от той же Google, призвана улучшить результаты поиска по сложным запросам, которые «не подходят для традиционного поиска». В настоящее время сотрудники Google тестируют эту функцию, которая организует информацию в удобные для чтения ответы со ссылками для дальнейшего изучения тем.
«Режим ИИ» может помочь пользователям в решении таких вопросов, как «Сколько коробок спагетти нужно купить, чтобы накормить 6 взрослых и 10 детей?» или «Сравните шерстяные, пуховые и синтетические куртки». Система предлагает ответы с возможностью последующих вопросов, позволяя пользователям «копнуть глубже».
При активации режима обычные результаты поиска заменяются более интерактивным интерфейсом, похожим на чатбота.
Функция тестируется сотрудниками Google в США и может стать общедоступной в 2025 году.