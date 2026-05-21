Google прямо в Поиске и Chrome научилась распознавать созданные ИИ фото и видео

Опубликовано 21 мая 2026, 13:20
Google прямо в Поиске и Chrome научилась распознавать созданные ИИ фото и видеоБыстро и эффективно
Google рассказала, что теперь её инструменты для определения ИИ-контента появятся прямо в Поиске и Chrome. В основе лежит технология SynthID и отраслевой стандарт C2PA (специальная метка, которая хранит данные о происхождении файла).
Если вы сомневаетесь, сделано ли фото с помощью ИИ, можно загрузить его в Lens, ИИ Режим или Circle to Search. Gemini проанализирует скрытые метаданные (информацию о камере, использованных редакторах и т. д.) и даст ответ. В браузере Chrome такая возможность появится в ближайшие недели.
Кстати, начиная с серии Pixel 10, каждое фото, снятое в стандартном приложении камеры, уже содержит такие метки. Теперь Google добавит поддержку C2PA и для видеозаписи на смартфоны постарше, начиная с Pixel 8.
В целом, к SynthID присоединились Nvidia, OpenAI, Kakao и ElevenLabs. Также Google заключил партнёрства с Shutterstock, Avid и Canva.
