Google работает над экспериментальным браузером для iPhone. Пока он не соответствует требованиям Apple

Google работает над экспериментальным браузером для iPhone. Пока он не соответствует требованиям AppleНо, возможно, компания надеется на скорые изменения
Разработчики Google Chromium работают над экспериментальным веб-браузером для iOS. Он однако нарушает требования Apple по движку.
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Экспериментальный браузер использует движок Google Blink. Если Google попытается выпустить его в App Store, приложение не пройдёт процесс проверки Apple. Компания требует, чтобы браузеры на iOS и iPadOS использовали движок WebKit. Этот движок делает поведение программ похожим на Safari.
Сама Google утверждает, что приложение является просто «экспериментальным прототипом с целью понять некоторые аспекты производительности на iOS», и «оно не будет доступно пользователям, и мы будем продолжать соблюдать политику Apple».
Тем не менее, экспериментальный проект Google может быть признаком того, что компания ожидает изменений в правилах платформы Apple.