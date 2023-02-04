Google работает над экспериментальным браузером для iPhone. Пока он не соответствует требованиям Apple

Экспериментальный браузер использует движок Google Blink. Если Google попытается выпустить его в App Store, приложение не пройдёт процесс проверки Apple. Компания требует, чтобы браузеры на iOS и iPadOS использовали движок WebKit. Этот движок делает поведение программ похожим на Safari.

Сама Google утверждает, что приложение является просто «экспериментальным прототипом с целью понять некоторые аспекты производительности на iOS», и «оно не будет доступно пользователям, и мы будем продолжать соблюдать политику Apple».

Тем не менее, экспериментальный проект Google может быть признаком того, что компания ожидает изменений в правилах платформы Apple.