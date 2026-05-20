Google «радикально» обновила поисковую строку. ИИ на первом месте

Строка поиска теперь расширяется динамически. То есть увеличивается по мере написания текста. Она также подскажет, как лучше сформулировать вопрос. Искать информацию можно по-разному: текстом, картинками, файлами, видео, даже вкладками Chrome.

За новыми возможностями стоит свежая модель ИИ Gemini 3.5 Flash. Она теперь работает в Google Поиске по умолчанию для всех пользователей в мире.

Этим летом Google запустит «поисковых помощников» для подписчиков Google AI Pro и Ultra. Например, если кому-то нужна квартира, просто потребуется указать условия — и помощник сам найдёт подходящие варианты и пришлёт уведомление.