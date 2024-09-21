Google расширила беспарольный метод входа и для ПК

Passkey уже доступна в Windows, macOS и Linux, ChromeOS-версия, что иронично, находится в стадии бета-тестирования. Поддержка iOS также не за горами. Ранее для доступа к ключам на настольных компьютерах пользователям требовалось сканировать QR-код, но теперь это требование убрали.

Чтобы создать или получить доступ к ключам, пользователям сначала нужно будет ввести шестизначный зашифрованный PIN-код, который, как утверждает Google, недоступен никому, включая саму компанию. Для дополнительной безопасности пользователи могут выбрать более длинный буквенно-цифровой PIN-код.