Google расширила доступ к ИИ, что создаёт приложения без знаний программирования

Опубликовано 08 октября 2025, 19:551 мин.
Google расширила доступ к ИИ, что создаёт приложения без знаний программированияЕщё в 15 странах
Google открыла доступ к своему ИИ-приложению Opal ещё в 15 странах, включая Канаду, Индию, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию, Бразилию и несколько стран Латинской Америки. Opal позволяет пользователям создавать небольшие веб-приложения с помощью текстовых описаний. Без навыков программирования.
Пользователь вводит описание желаемого приложения, а ИИ Google создаёт его. Затем можно работы редактировать, изменять шаги генерации или добавлять новые. Готовое приложение можно публиковать в интернете и делиться ссылкой с другими.
Google также улучшил Opal: исправлена система отладки. Пользователи могут проверять работу шаг за шагом и сразу видеть ошибки в нужном месте. Производительность приложения также выросла — создание нового проекта стало быстрее, сложные рабочие процессы теперь могут выполняться параллельно.