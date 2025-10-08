Google расширила доступ к ИИ, что создаёт приложения без знаний программирования

Пользователь вводит описание желаемого приложения, а ИИ Google создаёт его. Затем можно работы редактировать, изменять шаги генерации или добавлять новые. Готовое приложение можно публиковать в интернете и делиться ссылкой с другими.

Google также улучшил Opal: исправлена система отладки. Пользователи могут проверять работу шаг за шагом и сразу видеть ошибки в нужном месте. Производительность приложения также выросла — создание нового проекта стало быстрее, сложные рабочие процессы теперь могут выполняться параллельно.