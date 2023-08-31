Google расширила доступность ИИ-поисковика еще на две страны: будет ли в России

Проект SGE нацелен на предоставление кратких и специализированных ответов с использованием технологии искусственного интеллекта при вводе пользователем запросов, что отличает его от традиционных результатов поиска.

В отличие от Bing AI, Google интегрирует искусственный интеллект непосредственно в существующую строку поиска, а не в отдельный чатбот-ассистент. Функция будет доступна на японском языке для Японии и на английском и хинди для Индии, а также будет поддерживать голосовой ввод.

С Россией все намного сложнее. Даже учитывая, что многие генеративные ИИ компании поддерживают русский язык, сами продукты в стране недоступны. Поэтому даже если в России он и появится, то только после возвращения Google в страну.