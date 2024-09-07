Приложения
Опубликовано 07 сентября 2024, 14:15
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Google расширила доступность оповещений о землетрясениях на Android

На все 50 штатов США и не только
Google объявила о том, что система оповещения о землетрясениях на платформе Android, первоначально запущенная в 2020 году, теперь полностью работает во всех 50 штатах США.
Google расширила доступность оповещений о землетрясениях на Android
© Ferra

Для пользователей в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне оповещения о землетрясениях по-прежнему будут поступать от системы ShakeAlert, которая использует традиционные сейсмометры для их обнаружения. В других штатах и территориях система Google использует акселерометры, встроенные в телефоны на базе Android, для обнаружения вибраций, свидетельствующих о землетрясении. Такой подход позволяет системе обеспечить «дополнительный уровень готовности», сообщает компания.

Система работает, анализируя данные с многочисленных устройств, чтобы подтвердить наличие землетрясения. В зависимости от силы землетрясения пользователи получают два типа уведомлений: небольшое всплывающее окно при незначительных толчках или полноэкранное оповещение при умеренных и сильных толчках.