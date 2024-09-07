Google расширила доступность оповещений о землетрясениях на Android

Для пользователей в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне оповещения о землетрясениях по-прежнему будут поступать от системы ShakeAlert, которая использует традиционные сейсмометры для их обнаружения. В других штатах и территориях система Google использует акселерометры, встроенные в телефоны на базе Android, для обнаружения вибраций, свидетельствующих о землетрясении. Такой подход позволяет системе обеспечить «дополнительный уровень готовности», сообщает компания.

Система работает, анализируя данные с многочисленных устройств, чтобы подтвердить наличие землетрясения. В зависимости от силы землетрясения пользователи получают два типа уведомлений: небольшое всплывающее окно при незначительных толчках или полноэкранное оповещение при умеренных и сильных толчках.