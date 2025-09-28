Google расширила возможности кастомизации в карточках контактов

Ранее можно было выбирать только готовые шрифты, но в последней бета-версии приложения добавлен режим ручной настройки. Он позволяет изменять ширину, толщину и округлость букв.

После настройки шрифта остаётся возможность выбрать цвет имени, как и раньше. Основой для кастомизации служит шрифт Google Sans Flex,.

Так называемые «Calling Cards» были запущены в прошлом месяце и напоминают аналогичную функцию в iOS. С их помощью можно создавать экраны для контактов: например, добавить фото, фон и теперь — индивидуальный стиль текста.

Новые настройки доступны в бета-версии приложения (версия 192.0.806 919 635-publicbeta). В стабильной версии функции пока нет, но ожидается, что она появится в ближайшее время.